Общество

Как избежать пожара, рассказали жителям дновского поселка Дачное

28 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам проведен профилактический рейд в поселке Дачное Дновского района.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и газовых приборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района области и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Жителям посёлка напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.