Общество

Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове

Сотни великолучан пришли на набережную Ловати, чтобы почтить память людей, погибших при пожаре в Кемерове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, жители Великих Лук присоединились к траурной акции, которая проходит в всех регионах России в связи с гибелью 64 человек при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Вечером духовенство, представители администрации, общественники, волонтеры и участники молодежных движений города принесли цветы, свечи и детские игрушки к часовне Александра Невского.

В городе учреждения культуры отменили все развлекательные мероприятия.