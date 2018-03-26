Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове

Сотни великолучан пришли на набережную Ловати, чтобы почтить память людей, погибших при пожаре в Кемерове.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, жители Великих Лук присоединились к траурной акции, которая проходит в всех регионах России в связи с гибелью 64 человек при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Вечером духовенство, представители администрации, общественники, волонтеры и участники молодежных движений города принесли цветы, свечи и детские игрушки к часовне Александра Невского.
В городе учреждения культуры отменили все развлекательные мероприятия.