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Великолукская епархия вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове — отец Сергий

«Духовенство Великолукской епархии вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове и молится за них», - отметил епископ Великолукский и Невельский Сергий в ходе акции памяти жертв кемеровской трагедии, которая прошла сегодня, 28 марта, в Великих Луках.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, Владыка Сергий отслужил по усопшим панихиду, после чего обратился к великолучанам, собравшимся возле часовни Александра Невского, и выразил скорбь по невинно погибшим в Кемерово.

«Духовенство Великолукской епархии вместе со всей страной скорбит о невинно погибших и молится за них, – сказал Владыка Сергий. – Мы будем надеяться, что души всех погибших в огне на Кузбассе детей, Господь забрал в райские обители. Мы соболезнуем всем, кого коснулась эта трагедия. Этого не поправишь, и мы молимся, чтобы Господь даровал всем силы мужественно пережить постигшее горе».

Протоиерей Александр, руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и общественными организациями рассказал, какие чувства он испытал после известия о трагедии. «У меня у самого сердце сжалось в комок, когда я узнал о случившемся, – поделился отец Александр, – и я даже не могу представить, что почувствовали тогда те бедные детишки, что чувствуют сейчас их родители, которые остались без своих детей. Это большая беда, и нет слов, которые бы могли выразить эту скорбь. Эта страшная трагедия всколыхнула весь наш народ».

Как отметил протоиерей Александр, на стихийный митинг к часовне, чтобы выразить сострадание и скорбь, горожане собрались по велению сердца, и то что, сюда пришло столько людей, говорит о том, что наш народ неравнодушен и в нем еще живет настоящая вера.

Добавим, траурное мероприятие возле часовни Александра Невского на площади Ленина объединило сотни великолучан. Возложили цветы к подножию часовни, ставшему стихийным мемориалом, исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев, глава великолукской администрации Игорь Чевжик, представители руководства и администрации Великих Лук, общественных организаций и великолукской епархии, депутаты городской Думы.

Жители Великих Лук, многие из которых пришли с детьми, в течение долгого времени несли к часовне цветы, лампады, свечи и детские игрушки.