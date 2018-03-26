Общество

Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018»

С 26 по 27 марта на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии прошел четвертый Открытый региональный турнир по робототехнике «Робо-2018». В нем приняли участие более 250 ребят в составе 128 команд из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Таллина. Также впервые в соревнованиях участвовали ребята из Опочки, Палкино, Печор, где недавно появились робототехнические центры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, юные робототехники соревновались в программировании Arduino, ралли по коридору, марафоне шагающих роботов, интеллектуальном сумо, конструировании и программировании Lego WeDo и других номинациях.

Победители получили кубки и призы, а также возможность принять участие в финале ежегодного международного фестиваля «РобоФинист», который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.

Напомним, турнир «Робо-2018» проводится на средства Фонда президентских грантов в рамках проекта по развитию гражданского общества и субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.

Организаторы - Государственное управление образования Псковской области, Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», Региональный центр информационных технологий, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Псковский государственный университет, студенческое научное общество «РобоПсков».