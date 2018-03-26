Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мама, купи тушенку!
Весенние скидки на шубы
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Бизнес молодых лонгрид
Circle K приходит на смену Statoil
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Информационные стенды таблички, вывески
На страже интересов округа №15
Кому в Ужуписе жить хорошо
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 26.03.2018 12:1322 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 28.03.2018 22:020 Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых 28.03.2018 21:541 Microsoft запретит пользователям материться 28.03.2018 21:441 Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы 28.03.2018 20:372 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак 28.03.2018 20:224 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018»
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0038 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1322 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 14:4632 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!?
 
Общество

Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы

28.03.2018 21:44|ПсковКомментариев: 1

Блогер Илья Варламов сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы, передает «Интерфакс».

Как говорится в сообщении, опубликованном в блоге Варламова в «Живом журнале», он был задержан в районе станции метро «Чистые пруды», его привезли в ОВД «Мещанский». «Причина задержания непонятна», - отмечается в сообщении.

Сам Варламов в твиттере сообщил, что его задержали во время телеинтервью.

«Сейчас передали полиции. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном», - добавил он.

Смотрите также
05.02.2015 15:0921 Псков произвел на известного российского блогера Варламова положительное впечатление

Напомним, Илья Варламов - известный блогер, который путешествует по городам, и после визита пишет два отчета: «плохой» и «хороший». В них, не стесняясь в комментариях, блогер рассказывает о самых проблемных аспектах городов и самых позитивных увиденных моментах. В 2015 году Варламов написал две публикации - «Хороший Псков» и «Плохой Псков», после чего администрация города и управление городского хозяйства проанализировали публикацию «Плохой Псков», исправили и учли в дальнейшей работе замечания блогера.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 739 человек
Лента новостей
Последние новости
28.03.2018, 22:020 Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых 28.03.2018, 21:541 Microsoft запретит пользователям материться 28.03.2018, 21:441 Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы 28.03.2018, 21:071 Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета
28.03.2018, 20:523 Новую серию картин об Арине Родионовне создал петербургский-псковский-михайловский художник Игорь Шаймарданов 28.03.2018, 20:372 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак 28.03.2018, 20:224 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018» 28.03.2018, 20:081 Как избежать пожара, рассказали жителям дновского поселка Дачное
28.03.2018, 19:588 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании 28.03.2018, 19:532 Великолукская епархия вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове — отец Сергий 28.03.2018, 19:4328 Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак 28.03.2018, 19:380 Вечер памяти, посвященный хореографам Сокольским, прошел в Великих Луках
28.03.2018, 19:2656 Украинский пранкер Вольнов, сообщивший о сотнях погибших на пожаре в Кемерове, объявлен в международный розыск 28.03.2018, 19:150 Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр 28.03.2018, 19:081 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018, 19:000 Псковичам напоминают о возможности получить справку об отсутствии судимости в электронном виде
28.03.2018, 18:4911 Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове 28.03.2018, 18:459 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ 28.03.2018, 18:344 Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области 28.03.2018, 18:260 Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля
28.03.2018, 18:190 Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова 28.03.2018, 18:074 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания 28.03.2018, 18:010 До минус 13 градусов похолодает ночью в Псковской области 28.03.2018, 17:5210 Депутаты Псковской городской Думы помогли с выделением отдельной квартиры ребенку-инвалиду
28.03.2018, 17:4215 Глава Пскова: Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей 28.03.2018, 17:275 Жанна Малышева удостоена благодарности Минкульта за заслуги в культурном развитии Псковской области  28.03.2018, 17:060 29 марта в Пскове пройдет финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 28.03.2018, 16:500 Псковские депутаты поддержали инициативу о наделении младших госинспекторов полномочиями рассматривать административные дела
28.03.2018, 16:4735 Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове 28.03.2018, 16:417 Псковским депутатам предложили поддержать законопроект, устраняющий несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт 28.03.2018, 16:400 Молодые профактивисты Псковской области встретятся на площадке «Профинтеллект» в «Пушкиногорье» 28.03.2018, 16:345 Юрий Сорокин призвал областной спорткомитет поддержать настольный теннис
28.03.2018, 16:2916 Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 28.03.2018, 16:222 Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов 28.03.2018, 16:192 Минкультуры сделало для Псковской области исключение по участию в программе детского туризма «Моя Россия» 28.03.2018, 16:1318 Путин поручил правительству проверить законодательство, регулирующее работу ТРЦ
28.03.2018, 16:090 Два федеральных законопроекта по просьбе псковских «эсеров» рассмотрели депутаты из «бюджетного» комитета 28.03.2018, 15:571 В Пскове приостановлена подача газа двум абонентам с общей задолженностью более 12 тысяч рублей 28.03.2018, 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО 28.03.2018, 15:491 В Пскове на учете состоят 110 подростков
28.03.2018, 15:446 Замминистра культуры РФ: Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма России 28.03.2018, 15:3713 Доходы Псковской области увеличатся более чем на 2 млрд рублей 28.03.2018, 15:201 Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко 28.03.2018, 15:1410 Умер актер Олег Анофриев
28.03.2018, 15:0915 Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова 28.03.2018, 15:010 Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год 28.03.2018, 14:525 Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету 28.03.2018, 14:467 Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников
28.03.2018, 14:411 Открытое первенство города Великие Луки по велоспорту на шоссе состоится 27-28 апреля 28.03.2018, 14:327 В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске 28.03.2018, 14:277 Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность 28.03.2018, 14:222 В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии
28.03.2018, 14:201 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным 28.03.2018, 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018, 14:103 Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 28.03.2018, 13:5918 Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко
28.03.2018, 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха 28.03.2018, 13:411 «Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом» 28.03.2018, 13:370 Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово 28.03.2018, 13:281 Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников
28.03.2018, 13:250 Матч «Псков-747» - «Казанка» 7 апреля начнется в 14.00 28.03.2018, 13:2517 Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 28.03.2018, 13:2322 Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала 28.03.2018, 13:2018 Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа
28.03.2018, 13:203 Песков: Цифры по пропавшим без вести в Кемерове еще не могут считаться окончательными 28.03.2018, 13:090 Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО 28.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Виктором Остренко 28.03.2018, 12:5544 Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО
28.03.2018, 12:499 За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей 28.03.2018, 12:413 Восстановить вертикаль ветеринарной власти в России собирается Минсельхоз 28.03.2018, 12:343 Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах 28.03.2018, 12:261 Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания
28.03.2018, 12:230 Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками 28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:171 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru