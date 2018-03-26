Общество

Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы

Блогер Илья Варламов сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы, передает «Интерфакс».

Как говорится в сообщении, опубликованном в блоге Варламова в «Живом журнале», он был задержан в районе станции метро «Чистые пруды», его привезли в ОВД «Мещанский». «Причина задержания непонятна», - отмечается в сообщении.

Сам Варламов в твиттере сообщил, что его задержали во время телеинтервью.

«Сейчас передали полиции. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном», - добавил он.



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Напомним, Илья Варламов - известный блогер, который путешествует по городам, и после визита пишет два отчета: «плохой» и «хороший». В них, не стесняясь в комментариях, блогер рассказывает о самых проблемных аспектах городов и самых позитивных увиденных моментах. В 2015 году Варламов написал две публикации - «Хороший Псков» и «Плохой Псков», после чего администрация города и управление городского хозяйства проанализировали публикацию «Плохой Псков», исправили и учли в дальнейшей работе замечания блогера.