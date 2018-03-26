Общество

Microsoft запретит пользователям материться

В Microsoft озвучили ключевые изменения в пользовательское соглашение, которые вступят в силу 1 мая 2018 года. С этого дня тем, кто применяет ненормативные выражения, грозит потеря права доступа к учетным записям, пишет «Российская газета».

Изменения, предусматривающие наказание за использование оскорбительной лексики, внесены в раздел «Правила поведения».

Пользователи Microsoft обязуются «не отображать публично или не использовать Службы для отправки ненадлежащего содержимого или материалов (включающих, например, изображения обнаженной натуры, зоофилию, порнографию, оскорбительную лексику, сцены насилия или преступную деятельность) либо содержимого или материалов, которые противоречат нормам местного законодательства».

За нарушение этих условий компания может по собственному усмотрению прекратить доступ пользователя к Службам, либо вообще закрыть учетную запись Microsoft. Также в компании оставили за собой право блокировать обмен входящей или исходящей информацией (например, сообщений электронной почты, общего доступа к файлам или моментальных сообщений). А также удалять или отказаться публиковать пользовательское содержимое по любой причине.

Наказание за нарушение Правил поведение касается и тех, кто использует Службы Xbox. Использование оскорбительной лексики может привести к приостановке предоставления или блокировке Служб, включая утерю лицензий на содержимое, золотого членства Xbox и балансов учетных записей Microsoft, связанных с заблокированной учетной записью.