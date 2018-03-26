Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Circle K приходит на смену Statoil
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Renault: широкий спектр акций в марте
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Весенние скидки на шубы
Мама, купи тушенку!
Бизнес молодых лонгрид
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Кому в Ужуписе жить хорошо
Информационные стенды таблички, вывески
На страже интересов округа №15
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 26.03.2018 12:1322 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 28.03.2018 22:020 Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых 28.03.2018 21:541 Microsoft запретит пользователям материться 28.03.2018 21:441 Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы 28.03.2018 20:372 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак 28.03.2018 20:224 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018»
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0038 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1322 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 14:4632 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!?
 
Общество

Microsoft запретит пользователям материться

28.03.2018 21:54|ПсковКомментариев: 1

В Microsoft озвучили ключевые изменения в пользовательское соглашение, которые вступят в силу 1 мая 2018 года. С этого дня тем, кто применяет ненормативные выражения, грозит потеря права доступа к учетным записям, пишет «Российская газета».

Изменения, предусматривающие наказание за использование оскорбительной лексики, внесены в раздел «Правила поведения».

Пользователи Microsoft обязуются «не отображать публично или не использовать Службы для отправки ненадлежащего содержимого или материалов (включающих, например, изображения обнаженной натуры, зоофилию, порнографию, оскорбительную лексику, сцены насилия или преступную деятельность) либо содержимого или материалов, которые противоречат нормам местного законодательства».

За нарушение этих условий компания может по собственному усмотрению прекратить доступ пользователя к Службам, либо вообще закрыть учетную запись Microsoft. Также в компании оставили за собой право блокировать обмен входящей или исходящей информацией (например, сообщений электронной почты, общего доступа к файлам или моментальных сообщений). А также удалять или отказаться публиковать пользовательское содержимое по любой причине.

Наказание за нарушение Правил поведение касается и тех, кто использует Службы Xbox. Использование оскорбительной лексики может привести к приостановке предоставления или блокировке Служб, включая утерю лицензий на содержимое, золотого членства Xbox и балансов учетных записей Microsoft, связанных с заблокированной учетной записью.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 739 человек
Лента новостей
Последние новости
28.03.2018, 22:020 Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых 28.03.2018, 21:541 Microsoft запретит пользователям материться 28.03.2018, 21:441 Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы 28.03.2018, 21:071 Переговоры о возобновлении авиасообщения России и Египта запланированы на конец весны - начало лета
28.03.2018, 20:523 Новую серию картин об Арине Родионовне создал петербургский-псковский-михайловский художник Игорь Шаймарданов 28.03.2018, 20:372 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак 28.03.2018, 20:224 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018» 28.03.2018, 20:081 Как избежать пожара, рассказали жителям дновского поселка Дачное
28.03.2018, 19:588 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании 28.03.2018, 19:532 Великолукская епархия вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове — отец Сергий 28.03.2018, 19:4328 Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак 28.03.2018, 19:380 Вечер памяти, посвященный хореографам Сокольским, прошел в Великих Луках
28.03.2018, 19:2656 Украинский пранкер Вольнов, сообщивший о сотнях погибших на пожаре в Кемерове, объявлен в международный розыск 28.03.2018, 19:150 Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр 28.03.2018, 19:081 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018, 19:000 Псковичам напоминают о возможности получить справку об отсутствии судимости в электронном виде
28.03.2018, 18:4911 Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове 28.03.2018, 18:459 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ 28.03.2018, 18:344 Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области 28.03.2018, 18:260 Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля
28.03.2018, 18:190 Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова 28.03.2018, 18:074 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания 28.03.2018, 18:010 До минус 13 градусов похолодает ночью в Псковской области 28.03.2018, 17:5210 Депутаты Псковской городской Думы помогли с выделением отдельной квартиры ребенку-инвалиду
28.03.2018, 17:4215 Глава Пскова: Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей 28.03.2018, 17:275 Жанна Малышева удостоена благодарности Минкульта за заслуги в культурном развитии Псковской области  28.03.2018, 17:060 29 марта в Пскове пройдет финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 28.03.2018, 16:500 Псковские депутаты поддержали инициативу о наделении младших госинспекторов полномочиями рассматривать административные дела
28.03.2018, 16:4735 Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове 28.03.2018, 16:417 Псковским депутатам предложили поддержать законопроект, устраняющий несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт 28.03.2018, 16:400 Молодые профактивисты Псковской области встретятся на площадке «Профинтеллект» в «Пушкиногорье» 28.03.2018, 16:345 Юрий Сорокин призвал областной спорткомитет поддержать настольный теннис
28.03.2018, 16:2916 Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове 28.03.2018, 16:222 Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов 28.03.2018, 16:192 Минкультуры сделало для Псковской области исключение по участию в программе детского туризма «Моя Россия» 28.03.2018, 16:1318 Путин поручил правительству проверить законодательство, регулирующее работу ТРЦ
28.03.2018, 16:090 Два федеральных законопроекта по просьбе псковских «эсеров» рассмотрели депутаты из «бюджетного» комитета 28.03.2018, 15:571 В Пскове приостановлена подача газа двум абонентам с общей задолженностью более 12 тысяч рублей 28.03.2018, 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО 28.03.2018, 15:491 В Пскове на учете состоят 110 подростков
28.03.2018, 15:446 Замминистра культуры РФ: Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма России 28.03.2018, 15:3713 Доходы Псковской области увеличатся более чем на 2 млрд рублей 28.03.2018, 15:201 Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко 28.03.2018, 15:1410 Умер актер Олег Анофриев
28.03.2018, 15:0915 Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова 28.03.2018, 15:010 Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год 28.03.2018, 14:525 Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету 28.03.2018, 14:467 Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников
28.03.2018, 14:411 Открытое первенство города Великие Луки по велоспорту на шоссе состоится 27-28 апреля 28.03.2018, 14:327 В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске 28.03.2018, 14:277 Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность 28.03.2018, 14:222 В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии
28.03.2018, 14:201 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным 28.03.2018, 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018, 14:103 Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 28.03.2018, 13:5918 Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко
28.03.2018, 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха 28.03.2018, 13:411 «Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом» 28.03.2018, 13:370 Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово 28.03.2018, 13:281 Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников
28.03.2018, 13:250 Матч «Псков-747» - «Казанка» 7 апреля начнется в 14.00 28.03.2018, 13:2517 Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 28.03.2018, 13:2322 Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала 28.03.2018, 13:2018 Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа
28.03.2018, 13:203 Песков: Цифры по пропавшим без вести в Кемерове еще не могут считаться окончательными 28.03.2018, 13:090 Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО 28.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Виктором Остренко 28.03.2018, 12:5544 Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО
28.03.2018, 12:499 За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей 28.03.2018, 12:413 Восстановить вертикаль ветеринарной власти в России собирается Минсельхоз 28.03.2018, 12:343 Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах 28.03.2018, 12:261 Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания
28.03.2018, 12:230 Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками 28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:171 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru