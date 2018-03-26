Общество

Видео с «курящей» слонихой озадачило ученых

В индийском национальном зоопарке Nagarahole на видео было снято довольно необычное поведение животного, озадачившее ученых. На ролике, появившемся в Сети, слониха выпускает изо рта нечто похожее на дым и складывается впечатление, что она «курит», сообщает discover24.ru.

Снять на видео данное явление удалось с помощью видеоловушки, установленной в зоопарке. «Это первая известная видеозапись, демонстрирующая подобное поведение дикого слона, и она вызвала недоумение у ученых», — сделало заявление Общество охраны дикой природы. Как сообщил ученый Варуна Госвами, на видео видно, что слониха ест древесный уголь, предварительно остужая его. Однако, по мнению ученого, он недостаточно остыл и вместе с углем в хобот животного попал дым, тем самым создавая иллюзию «курящего» слона.

