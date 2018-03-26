В Великих Луках прошла онлайн-конференция в рамках проекта «Единство молодежи - единство страны»

28 марта студенты Великолукской академии физической культуры и спорта приняли участие в трехсторонней онлайн-конференции в рамках проекта «Единство молодежи - единство страны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии. Мероприятие проводилось в конференц-зале центральной городской библиотеки имени М.И.Семевского. Данный проект реализуется на территории Псковской области и Чеченской республики Общероссийской общественной организацией содействия дружбе народов «Союз наций и народов России».
Со стороны Чеченской республики участниками мероприятия стали члены Общественной палаты Чеченской республики и студенты Чеченского государственного педагогического университета.
Темой первой конференции стала история и современность Города воинской славы. Великие Луки презентовала начальник отдела по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки Зоя Федорова.