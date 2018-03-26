Общество

Пенсионный фонд подвел итоги переходной кампании 2017 года

Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении ПФР по Псковской области, всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений. Из них:

2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2%);

1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%);

76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%);

4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%).

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе. Напомним – если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году, составили 4,89 млн заявлений, что составляет 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений, в том числе:

2,6 млн заявлений из ПФР в НПФ (58,3%);

1,96 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2%);

76 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,5%).

По 0,26 млн заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн заявлений. Основные причины отказов следующие:

- наличие заявления с более поздней датой – 0,53 млн (37,1% от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, т. е. заявление в ПФР не подкреплено договором с НПФ – 0,35 млн (24,6 % от общего количества отказов);

- гражданин подал неверный тип заявления – 0,23 млн (16,3 % от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика – 0,11 млн (7,5 % от общего количества отказов);

- гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка подачи (в один день поступило несколько заявлений) – 0,02 млн (1,2 % от общего количества отказов).

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки до 31 марта 2018 года.

Информацию по количеству переходов в отдельно взятые негосударственные пенсионные фонды просьба запрашивать в соответствующих НПФ.