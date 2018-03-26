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Общество

К условному сроку приговорили жителя Бежаницкого района, который похитил с дачного участка туи и можжевельник

29.03.2018 10:11|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Бежаницкого района в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что обвиняемый в сентябре 2017 года с территории дачного дома, расположенного в одной из деревень Бежаницкого района, похитил кустарники туи и можжевельника, в результате чего потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму 4000 рублей.

Кроме того, этим же лицом была совершена незаконная переделка огнестрельного оружия, которое он незаконно хранил на чердаке дома, где проживал.

Приговором Бежаницкого районного суда от 19 марта 2018 года обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы, но учитывая, что он ранее не судим, в полном объеме признал вину в совершении преступлений, добровольно возместил потерпевшей стороне ущерб, на основании части 1 статьи 73 УК РФ определил осужденному условное наказание с испытательным сроком 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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