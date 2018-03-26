Общество

4,6 млн рублей могут добавить на ремонт дворов Пскова в 2018 году

28 марта в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов, и.о. заместителя администрации города Елена Жгут, исполняющие обязанности заместителя главы администрации города Валентина Зубова и Алексей Захаров, председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, руководители органов и структурных подразделений города.

Первым вопросом члены комитета рассмотрели предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2018 год, касающиеся увеличения доходной и расходной части за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета. Как пояснила начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт, увеличиваются доходы и расходы бюджета на сумму 94 млн 715 тысяч рублей. Поправки в бюджет касаются дотаций на увеличение МРОТ с 1 мая, на содержание дорог, а также на размещение конкурсов для предоставления жилья детям-сиротам.

Так, с учетом изменений доходная часть бюджета города составит 4 млрд 59 млн 428,2 тыс рублей, а расходная - 4 млрд 146 млн 363, 4 тыс рублей. Кроме этого, в бюджете предлагается перераспределение средств от главных распорядителей. Так, за счет экономии управление городского хозяйства предлагает 4,6 млн рублей перенести на статью по ремонтам дворов по созданию современной городской среды. Увеличены лимиты МКУ г. Пскова «Специализированная служба» на выполнение работ по расчистке подъездных путей и площадок для разворота пожарной автотехники в местах забора воды, обслуживанию биотуалетов и содержание мест захоронений.

Администрация города предлагает выделить около 500 тыс рублей на разработку проектно-сметной документации для реконструкции сквера на Четырех углах, что предоставит возможность получить грант по программе приграничного сотрудничества на сумму 17 млн рублей. Депутаты поддержали поправки в бюджет, приняв за основу, и рекомендовали главе города рассмотреть их на предстоящей сессии гордумы.

Далее члены комитета согласовали крупную сделку муниципальному предприятию г. Пскова «Горводоканал» по заключению договора на оказание услуг по транспортировке сточных вод с АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» с предельной суммой 9 млн 600 тыс рублей.

Также депутаты заслушали и приняли к сведению информацию Контрольно-счетной палаты города о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности МП г. «Банно-прачечный комбинат» и МБУ «Бизнес-инкубатор». В ходе обсуждения депутаты рекомендовали администрации города устранить замечания и выработать план действий по повышению эффективности работы.

Добавим, все согласованные вопросы будут включены в повестку дня 8-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится в начале апреля.