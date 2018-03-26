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Общество

Главврач Псковской станции скорой помощи прокомментировал появившиеся в Сети видео, где сотрудники волоком тащат мужчину в машину

29.03.2018 10:56|ПсковКомментариев: 23

Главврач ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Михаил Мартынов прокомментировал появившиеся в Сети видео, где сотрудники волоком тащат мужчину в карету скорой помощи.

Как он сообщил на пресс-конференции 29 марта, этот мужчина был не пациентом, а гражданином в состоянии алкогольного опьянения. Скорая помощь приехала на вызов, поскольку человек лежал на улице, на такие вызовы скорая едет в первую очередь. «Но медицинская помощь ему не была нужна», - пояснил Михаил Мартынов.

Он также отметил, что скорая часто ездит на такие вызовы. Только в прошлом году таких граждан насчитывалось 1400 человек. «То есть целую неделю в году скорая помощь обслуживала только таких граждан», - добавил врач.

Заместитель председателя регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина добавила, что видео было показано не целиком. Изначально работники скорой предложили мужчине проследовать в машину, а он им сказал: «Нальете 100 граммов - пойду, нет - волоките».

Теги: #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 23Версия для печати
 

 
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