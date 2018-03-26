Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний выпуск будет посвящен кемеровской трагедии и обсуждению актуальных вопросов общественно-политической повестки.

Ведут эфир главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко и известный псковский журналист Владимир Толкачев.

Если вам есть, что сказать по темам программы, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.