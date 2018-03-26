Общество

Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

19-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы скорбим вместе с людьми, который потеряли своих родных и близких», - отметил председатель регионального парламента Александр Котов.

Напомним, вчера в России был общенациональный день траура. Все заседания комитетов областного Собрания также начинались с минут молчания.

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошел пожар, жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека.