Сессия Псковского областного Собрания началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

19-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы скорбим вместе с людьми, который потеряли своих родных и близких», - отметил председатель регионального парламента Александр Котов.
Напомним, вчера в России был общенациональный день траура. Все заседания комитетов областного Собрания также начинались с минут молчания.
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта произошел пожар, жертвами которого, по последним данным, стали 64 человека.