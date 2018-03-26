Общество

Количество вызовов скорой помощи в Пскове в сутки в период эпидподъема заболеваемости достигает 265

Количество вызовов скорой помощи в Пскове в сутки в период эпидподъема заболеваемости достигает 265. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил главврач ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Михаил Мартынов.

По его словам, это примерно на 100 больше, чем в обычные дни. При этом граждане вызывают скорую помощь не только в экстренных случаях, треть вызовов связана с гриппом и ОРВИ.

В связи с этим Михаил Мартынов подчеркнул, те пациенты, которые жалуются на повышенную температуру, встают в очередь, к ним врач может приехать уже вечером, после всех экстренных вызов.

Смотрите также В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ

Заместитель председателя регионального госкомитета по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина добавила, что в настоящее время в регионе наблюдается эпидподъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Длительность сроков оказания скорой и поликлинической помощи связаны преимущественно с избыточными обращениями. В связи с этим Надежда Рагозина призывает всех больных, у кого температура не превышает 38 градусов, своим ходом идти в поликлинику. К участковым терапевтам очереди, но попасть к ним можно, добавила она. «Ни один пациент не покинул поликлинику, не дождавшись приема врача. Принимают всех, невзирая на нормативную нагрузку», - сказала она.