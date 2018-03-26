Общество

Красногородская прокуратура заставила местное предприятие ЖКХ доплатить сотруднику за дополнительную работу

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района устранены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда работника, возложенного за рамками трудового договора.

Прокуратурой Красногородского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в МУП «Красногородское районное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений трудового законодательства, в том числе установлен факт возложения дополнительных, то есть за рамками трудового договора, обязанностей на работника без дополнительной оплаты. Вместе с тем, статья 60.2 Трудового кодекса указывает, что работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы за дополнительную оплату, размер которой устанавливается по соглашению сторон.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление. Выявленные нарушения устранены, по согласованию с работником ему произведена доплата за всю выполненную работу. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.