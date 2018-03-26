Общество

Система подвоза школьников в Псковской области полна нарушений, ее нужно менять - Лев Шлосберг

Депутат Псковского областного Собрания от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг представил сегодня, 29 марта, на 19-й сессии регионального парламента анализ ситуации с подвозом школьников в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По его словам, в регионе с 2010 года сложилась экономическая модель, в которой с помощью господдержки, направленной на развитие транспорта для школьников, решаются задачи конкретных транспортных организаций, никак не связанные с подвозом обучающихся.

«Это известная проблема, которой многие десятки лет. Но именно в последние годы эта проблема приобрела особенно острый характер», - подчеркнул парламентарий.

Лев Шлосберг напомнил, что общая протяженность маршрутов для подвоза школьников превышает 13 тыс. км – это больше чем официальная протяженность дорог, поскольку многие маршруты проходят по одним и тем же дорогам. И это больше, чем в ряде других регионов.

«Есть несколько госнормативов для школьного подвоза. Наша область относится ко второй климатической зоне, значит, ребенок, обучающийся в младших классах, должен идти до школы не более 2 км, а учащиеся средних и старших классов - не более 4 км. Если расстояние превышает эти показатели, должно быть организовано транспортное обслуживание. Причем только специальным транспортом, предназначенным для перевоза детей. У нас в регионе только 14 из 366 транспортных единиц (261 – «Псковпассажиравтотранс», 90 – ГП «Славяне», 9 – в собственности образовательных организаций, еще 6 – иные физические или юридические лица) используются исключительно для школьного подвоза», - рассказал депутат.

Он отметил, что сейчас в Псковской области работает 251 образовательная организация, 103 из них расположены в городской местности, а 148 – в сельской. 40 из 103 городских школ используют подвоз, в сельской местности, по понятным причинам, эта доля больше - 140 из 148. При этом в городских школах обучается свыше 4500 учеников, а в сельских – порядка 3300.

При этом 351 единиц используются одновременно для школьного подвоза и для общественного транспорта, что, как указал Лев Шлосберг, является нарушением федерального законодательства. Кроме того, по его словам, многие маршруты (свыше 95%) проложены с нарушениями требований СанПиН. При этом расходы на подвоз школьников значительно снижены в 2018 году по сравнению с 2017-м.

«Эту систему необходимо менять. Мы понимаем, как бедна Псковская область, и насколько важен в ней общественный транспорт», - заключил депутат.

Презентация>>>