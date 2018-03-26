Общество

В Пскове скорая ежедневно ездит к пациентке с инсультом, чьи родственники отказались от ее госпитализации

В Пскове скорая помощь ежедневно ездит к пациентке с инсультом, чьи родственники отказались от ее госпитализации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил главврач ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Михаил Мартынов.

Он пояснил, родственники отказались от госпитализации пациентки, но каждый день вызывают скорую на дом. «По сути скорая осуществляет плановое лечение пациентки, которое должно было проводиться в больнице», - отметил врач.

Такие случаи, добавил Михаил Мартынов, усложняют работу скорой помощи, которая сейчас, в период эпидподъема заболеваемости респираторными заболеваниями, и так высока.