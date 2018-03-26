Общество

Прокуратура добилась повышения зарплаты для сотрудников «Красногородского хлебокомбината»

Прокуратурой Красногородского района проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в ООО «Красногородский хлебокомбинат». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, установлено, что в нарушении статей 134, 309.2 Трудового кодекса РФ в хлебокомбинате отсутствовал локальный акт, предусматривающий индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Фактически индексация заработной платы работодателем не производилась.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора ООО «Красногородский хлебокомбинат» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. На данном предприятии принят локальный акт об индексации заработной платы работников.

Первая заработная плата с учетом индексации должна выплачиваться с 1 января 2019 года.