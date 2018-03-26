Общество

Telegram обрушился в России и во всем мире

Мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в Twitter, пишет «Российская газета».

О недоступности сервиса сообщают пользователи из Италии, Германии и других стран.

В настоящее время практически полностью отсутствует возможность обмениваться сообщениями (они долго отправляются и доставляются или не доставляются вовсе), отправлять картинки и другие файлы и совершать звонки. Представители Telegram не комментируют перебои в работе сервиса.