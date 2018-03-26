Общество

Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Она пояснила, что пока это лишь предложение медиков, которое должно обсуждаться на уровне региональных властей. Главврач ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника» Эльвира Мелех добавила, что в прошлом году эта мера дала положительный эффект и привела к спаду заболеваемости.

Также Эльвира Мелех отметила, что в 60% вызовов врача на дом пациенты, в частности подростки, могли прийти на прием к терапевту самостоятельно. При этом она добавила, что для маленьких пациентов до трех лет с симптомами нужно вызывать врача на дом даже без температуры.

Также она призвала родителей и детей, несмотря на школьные каникулы, воздержаться от посещения мест массового скопления людей - бассейнов, кинотеатров, торговых центров и т. д.

Галина Неваленная добавила, что в период эпидподъема заболеваемости лучше не пользоваться общественным транспортом, отменить плановые посещения врачей и даже не ходить в гости.

Эльвира Мелех призывает родителей не бояться вакцинировать детей, такие пациенты болеют реже. Кроме того, им не грозят серьезные последствия.