Общество

В псковских музеях перевыполнены «дорожные карты» по росту зарплат

Указы президента по росту заработной платы работников учреждений культуры, в том числе музейных работников, в Псковской области выполнены на 100%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания в рамках доклада «О состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев Псковской области» сообщила руководитель управления культуры региона Жанна Малышева.

Она заявила, что индикаторы по государственным учреждениям культуры составили 108,5% по государственным учреждениям, 100,6% - по муниципальным. По отношению к 2015 году рост по муниципальным музеям составил 125%.

По словам Жанны Малышевой, работники музеев говорят огромное спасибо за серьезную финансовую поддержку. Она выразила слова благодарности и федеральному центру, и врио губернатора области Михаилу Ведерникову.