Общество

Галина Неваленная: Катастрофической заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пскове нет

Катастрофической заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пскове нет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

«Катастрофической заболеваемости нет, как и катастрофического количества пневмоний. Это просто подъем заболеваемости», - пояснила она.

Галина Неваленная отметила, что пациентов с температурой к участковому терапевту в поликлиниках принимают без очереди. Кроме того, во всех городских поликлиниках есть кабинеты неотложной и доврачебной помощи, которые принимают без очереди пациентов с повышенной температурой. Им не нужно идти в регистратуру и даже в гардероб.

Подъем заболеваемости, добавила она, связан с тем, что количество привитых от гриппа в Пскове еще невысок. В связи с этим она призывает граждан, начиная с конца августа, активно прививаться против гриппа.