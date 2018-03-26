Общество

Псковский врач: Не надо стесняться пользоваться маской

Не надо стесняться пользоваться маской, призвала псковичей на пресс-конференции 29 марта заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Римма Сарвилова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если заболели, оденьте маску. Не становитесь источником заражения, - призывает она. - Не надо ходить на работу или в школу. Нужно думать об окружающих людях».

Также она считает, что сейчас, в период эпидподъема заболеваемости, в домашней аптечке должны быть средства профилактики, жаропонижающее. Такие препараты продаются в аптеках в свободном доступе, без рецепта врача.

В целях профилактики врач рекомендует часто мыть руки, полоскать горло и промывать носовые пазухи, например, «Мирамистином». Перед выходом на улицу использовать «Оксолиновую мазь» или «Гриппферон».

Но в первую очередь, нужно воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Например, реже пользоваться общественным транспортом.