Опубликован график приема граждан депутатами различного уровня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в апреле

Опубликован график приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в апреле 2018 года.
|
Антонов Виктор Васильевич
|
3 апреля
10.00-13.00
|
|
ГК по делам строительства и ЖКХ
|
4 апреля
17.00-18.00
|
Предварительная запись по т. 66-25-12
|
Васильев Алексей Николаевич
|
5 апреля
10.00-13.00
|
|
Драгунова Лидия Александровна
|
10 апреля
10.00-13.00
|
|
Сорокин Юрий Юрьевич
|
11 апреля
10.00-13.00
|
|
ГК по строительству и жилищному надзору
|
11 апреля
17.00-18.00
|
Предварительная запись по т. 66-25-12
|
Остенко Виктор Владимирович
|
17 апреля
10.00-13.00
|
|
Яников Владимир Николаевич
|
18 апреля
10.00-13.00
|
|
ГК Псковской области по социальной защите населения
|
18 апреля
17.00-18.00
|
Предварительная запись по т. 66-25-12
|
Котов Александр Алексеевич
|
19 апреля
10.00-13.00
|
|
Служба судебных приставов
|
25 апреля
10.00-12.00
|
Предварительная запись по т. 66-25-12
|
Главное управление образования
|
25 апреля
17.00-18.00
|
Предварительная запись по т. 66-25-12
|
Дитрих Игорь Иванович
|
27 апреля
10.00-13.00
|
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы в апреле 2018 года:
|
Мусиенко Сергей Сергеевич
|
3 апреля
14.00-17.00
|
Воробьев Владимир Николаевич
|
4 апреля
14.00-17.00
|
Иванов Денис Олегович
|
5 апреля
14.00-17.00
|
Белов Эдуард Николаевич
|
11 апреля
14.00-17.00
|
Болотин Константин Васильевич
|
12 апреля
10.00-13.00
|
Тюменцев Валерий Анатольевич
|
12 апреля
14.00-17.00
|
Стороненков Григорий Иванович
|
18 апреля
14.00-17.00
|
Турчин Григорий Михайлович
|
25 апреля
14.00-17.00
|
Полонская Елена Александровна
|
26 апреля
14.00-17.00
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