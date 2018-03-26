Общество

Число членов профсоюзов СЗФО, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области, выросло в два раза

В первом квартале 2018 года в профсоюзных санаториях Псковской области отдохнули 303 члена профсоюзов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, количество членов профсоюзов Псковской области, отдохнувших в первом квартале 2018 года, осталось на уровне первого квартала 2017 года. При этом в два раза выросло количество членов профсоюзов из других регионов СЗФО, отдохнувших в санаториях псковского региона.

Наибольшей популярностью пользовался курорт «Хилово», где за первые три месяца 2018 года отдохнул 261 член профсоюза. В санатории «Череха» побывали 29 человек, еще 13 отдохнули в санатории «Голубые озера».

Всего в 2017 году по профсоюзным путевкам в санаториях Псковской области отдохнули 1534 человека. С 2013 года реализация профсоюзных путевок выросла в 3,4 раза. Наибольшим спросом среди отдыхающих также пользовался санаторий «Хилово».