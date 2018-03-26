Общество

Псковский-музей заповедник не закроется на реставрацию полностью, но будет работать в «сжатых» условиях

Псковский-музей заповедник не закроется на реставрацию полностью, но будет работать в «сжатых» условиях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания в рамках доклада «О состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев Псковской области» сообщила руководитель управления культуры региона Жанна Малышева.

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») попросил рассказать, как будет обеспечиваться сохранность музейной коллекции на время реставрации и что ждет экспозиции после реставрации, «будет ли это прежний уровень или уровень 21 века».

По словам Жанны Малышевой, план перемещения музейных фондов Псковского музея-заповедника сейчас обсуждается. «Конечно, каждый работник музея заинтересован в том, чтобы его выставочные площади во время реставрации активно работали. Но во время таких крупномасштабных работ это невозможно. Есть четкий сформированный план. Музей не закроется, он будет осуществлять свою деятельность в сжатых условиях», - отметила она.