Общество

У Telegram отключилось питание серверов

Сбой в работе Telegram связан с отключением питания серверов компании, сообщил владелец мессенджера Павел Дуров в своем «Твиттере» в четверг.

«Отключение питания в кластере серверов "Телеграмма" вызывает проблемы в Европе», - сказал П.Дуров, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что компания работает, чтобы исправить данную ситуацию, однако все зависит от того, когда силовое оборудование будет приведено в порядок.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram испытывают трудности при работе с мессенджером. В частности, проблема затронула как приложение, так и веб-клиент.

По данным ресурса downdetector, проблемы с Telegram наблюдаются в Казахстане, России, Италии, на Украине, в Белоруссии и ряде стран ЕС.