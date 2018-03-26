Общество

Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Псковскую область собаку из-за «просроченных» прививок

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино на границе с Эстонией инспектором Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз собаки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, основанием для запрета ввоза стало невыполнение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек.

Допустимый срок действия вакцинации против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза истек за день до отправки «живого» груза.

Инспекторами Управления оформлена декларация о возврате животного, направляющегося в Санкт-Петербург.