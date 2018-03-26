Общество

Больше половины жителей Псковской области чувствуют себя в безопасности - Юрий Инстранкин

В прошлом году в органы УМВД поступило свыше 113 тысяч обращений от жителей Псковской области, почти 7 тысяч из них послужили основанием для возбуждения уголовных дел, порядка 13 тысяч - дел об административных правонарушениях.

Об этом сегодня, 29 марта, на 19-я сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он подчеркнул, что одна из приоритетных задач деятельности УМВД России по Псковской области - это своевременное реагирование на обращения граждан. При этом Юрий Инстранкин отметил, что наблюдается тенденция к увеличению доли запросов, обрабатываемых в электронном виде.

Также он рассказал, что более половины жителей региона в ходе опроса сообщили, что чувствуют себя в безопасности. При этом по России такой показатель заметно ниже – около 38%.

Среди отрицательных моментов Юрий Инстранкин отметил слабое финансирование по программам, направленным на повышение безопасности граждан. В прошлом году объем финансирования по Псковской области составил около 35 млн рублей, это значительно меньше, чем в соседних регионах. При этом даже эта сумма не была выделена в полном объеме, а только треть.

Кроме того, генерал-майор полиции указал, что практика совещаний, на которые приглашаются главы муниципалитетов региона, показывает, что некоторым руководителям районных администраций безразлична безопасность жителей, поскольку они их игнорируют.