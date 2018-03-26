Общество

В Псковской области в 2017 году был сохранен контроль над криминогенной ситуацией - Юрий Инстранкин

В Псковской области в 2017 году был сохранен контроль над криминогенной ситуацией, заявил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам генерал-майора, преступность в прошедшем году сократилась на 12,8%, темпы снижения выше, чем по России в целом. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 5,7%. Сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, закреплена положительная динамика по снижению уличной преступности.

В уголовной ответственности за год привлечено более 3,5 тысяч лиц, 1054 человека - за совершение тяжких преступлений.

В сфере экономики выявлено 457 преступлений, пресечено 47 преступлений коррупционной направленности. Всего выявлено 9 взяток и 17 фактов мелкого взяточничества.