Общество

На год может отправиться за решетку 29-летняя опочанка за неуплату алиментов на содержание дочери

Прокурор Опочецкого района направил в суд уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, которая обвиняется в неуплате средств на содержание детей без уважительной причины (ст. 157.1 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, обвинительный акт в отношении гражданки утвержден прокурором 21 марта. В ходе дознания установлено, что на основании решения мирового судьи от 2016 года обвиняемая обязана платить алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Добровольно алименты женщина не платила, в связи с чем 18 августа 2017 года была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ей было назначено 40 часов обязательных работ.

Однако и после этого должница без уважительной причины не выплачивала алименты, в результате чего у нее с 28 августа по 26 ноября образовалась задолженность в размере более 26 тыс рублей, а общая сумма задолженности по алиментам превысила 62 тыс рублей.

Уголовное дело 23 марта текущего года направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи 157.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.