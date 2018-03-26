Общество

Псковским депутатам рассказали, каких преступлений в регионе становится меньше

На территории Псковской области в 2017 годлу зарегистрировано 8280 преступлений, что на 12,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (СЗФО: -4,9%; Россия: -3,5%). В абсолютном значении число зарегистрированных преступных деяний сократилось на 1218 фактов.

Об этом сегодня, 29 марта, на 19-я сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Снижение преступности наблюдается на территории всех муниципальных образований, за исключением Гдовского (+1,2%), Дедовичского (+29,9%), Псковского (+0,4%) и Пушкиногорского (+3,6%) районов.

В среднем в области ежемесячно регистрировалось около 690 преступлений (2016 г. - около 790).

76,1% всех зарегистрированных преступлений выявлено органами внутренних дел (6299), причем 3,8% из них - на стадии приготовления и покушения.

Увеличилось количество преступлений, по которым подозреваемый установлен в течение 24 часов с момента совершения преступления.

При этом, как сообщил Юрий Инстранкин, доля тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 1,7%. Однако в абсолютном значении количество тяжких преступлений сократилось на 5,7%.

Рост тяжких и особо тяжких преступлений отмечен в 9 районах области: г. Великие Луки (+22,9%), Бежаницком (+14,7%), Дедовичском (+29,4%), Локнянском (+136,4%), Островском (+36,4%), Печорском (+5,8%), Палкинском (+43,5%), Псковском (+2,4%) и Себежском (+12,7%) районах.

По словам генерала-майора полиции, в Псковской области отмечается снижение имущественных преступлений, краж, разбойных нападений, хищений транспортных средств. Однако число угонов автомобилей возросло.

На 18,4% меньше выявлено уголовно-наказуемых деяний, относящихся к категории превентивной направленности, в том числе сотрудниками ОВД на 15,7%. Сократилось количество выявленных сотрудниками полиции преступлений превентивной направленности в УМВД России по г. Пскову, ОМВД России по г. Великие Луки и в ряде районов региона.

«Данные факты свидетельствуют о том, что ежедневные задачи по выявлению преступлений превентивной направленности при обходе жилого сектора, а также при несении службы на постах и маршрутах патрулирования руководителями не ставятся, спрос за результативность работы ослаблен, в отдельных случаях отсутствует контроль за своевременным и качественным сбором материалов проверок для передачи в подразделения дознания с целью возбуждения уголовных дел», - посетовал Юрий Инстранкин.