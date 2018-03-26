Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности до 12 лет за злоупотребления при госзакупках

Госдума РФ на заседании четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при государственных закупках и подкуп работников контрактных служб, пишет «Интерфакс».

В Уголовный кодекс (УК) предлагается ввести две новые статьи. Одна из них устанавливает, что нарушение закона о контрактной системе в сфере госзакупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы может составить до 7 лет.

Еще одна статья УК предлагает установить ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей ибо лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Если это было сделано группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы подкупа.

Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.