Общество

Каждое второе преступление в Псковской области совершается в состоянии алкогольного опьянения

Каждый второй преступник, выявленный органами внутренних дел в 2017 году в Псковской области, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждый двадцатый преступник - несовершеннолетний (4,7%), при этом каждый тринадцатый подросток совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Такие цифры озвучил сегодня, 29 марта, на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он сообщил, что в отношении водителей транспортных средств в 2017 году возбуждено свыше 98 тыс. дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения судьями 975 лиц подвергнуты административному аресту, 2056 - лишены права управления транспортными средствами.

По результатам рассмотрения дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования наказание в виде административного ареста применено к 547 правонарушителям, 1759 - лишены права управления транспортными средствами.