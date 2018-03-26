Общество

В прошлом году в Псковской области 254 несовершеннолетних убегали из дома

В 2017 году в Псковской области 254 несовершеннолетних убегали из дома, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

40 детей убегали из дома неоднократно. При этом, по словам генерал-майора, многие из них демонстрируют антиобщественное поведения, а иногда и сами становятся жертвами преступлений.

Каждый пятый сбежавший подросток находился на государственном обеспечении. До настоящего времени не установлено местонахождение трех несовершеннолетних граждан Вьетнама, которые сбежали из учреждения в Гдовском районе.

Юрий Инстранкин добавил, что «профилактировать» девиантное поведение подростков можно только сообща.