Общество

Юрий Инстранкин: Значительная часть личного состава регионального УМВД будет задействована в ЧМ-2018, но безопасность региона не пострадает

Значительное количество личного состава Управления МВД России по Псковской области будет задействовано на грядущем чемпионате мире по футболу, который будет проходить за пределами региона. Однако безопасность псковичей будет обеспечена, заверил сегодня, 29 марта, на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Будет ли Псковская область в безопасности, если многие сотрудники УМВД будут командированы на мероприятия ЧМ-2018?» - поинтересовался депутат Всеволод Козловский.

Юрий Инстранкин подтвердил, что весомая часть личного состава регионального УМВД будет задействована на мероприятиях ЧМ-2018. Одновременно часть сотрудников будет направлена на Северный Кавказ, некоторые из них уже находятся там.

«С участием народных дружин и общественности максимально решим вопрос безопасности в Псковской области», - заверил генерал-майор полиции. При этом он заметил, что законопослушные граждане во время массовых мероприятий серьезных нарушений не допускают. Анализ показывает, что и жители региона, и приезжающие из других городов довольны ситуацией.