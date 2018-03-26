Общество

Ассоциация юристов проводит областной день бесплатной юридической помощи

30 марта Псковское региональное отделение Ассоциации юристов приводит областной день бесплатной юридической помощи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, с 11.00 в приемной регионального отделения будут дежурить юристы, которые готовы оказать квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Консультации в Пскове будут проводиться по адресу: ул. Ленина, 7 (офис регионального отделения). Предварительная запись на консультации не проводится, консультирование будет осуществляться в порядке очереди.

День бесплатной юридической помощи проводится при поддержке Нотариальной палаты, юридические консультации можно будет получить и во всех нотариальных конторах районов Псковской области.

Отметим, Псковское региональное отделение Ассоциации постоянно проводит работу по оказанию бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам. Так, на базе Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» работает «Информационно-координационный центр бесплатной юридической помощи» и «горячая линия» (8 953 235 67 67) для граждан, нуждающихся в юридической помощи. Отметим, что в этом году Ассоциация проводит информационные дни в районах области. Мероприятия проводятся в рамках социального проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» с использование гранта президента Российской федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.