Общество

28 апреля жителей Пскова приглашают на общегородской субботник

Сегодня, 29 марта, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова, посвященное вопросу проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территории города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в заседании приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова - и.о. заместителя главы администрации города Алексей Захаров, замначальника УГХ Дмитрий Таратынов, руководитель отдела ЖКХ и муниципального жилищного надзора Антон Ляугминас и представители управляющих компаний.

Антон Ляугминас объявил, что с 1 по 30 апреля в Пскове будет проходить месячник по уборке города. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Смотрите также Весенний месячник объявлен в Пскове с 1 по 30 апреля

Участники совещания также озвучили дату проведения общегородского субботника - 28 апреля. В нем смогут принять участие все жители города. Алексей Захаров добавил, что в ходе месячника будет проведена уборка территорий парков, садов, скверов, объектов уличного озеленения, ликвидированы стихийные свалки бытового мусора. «В работах будут задействованы все службы, отвечающие за чистоту и порядок на дорогах и тротуарах, в зеленых зонах и на берегах водоемов, во дворах», - сообщил он.

По словам Алексея Захарова, работы по уборке территорий будет координировать УГХ, а МКУ «Служба благоустройства города» и «Специализированная служба» предоставят необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществят сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Участники совещания обратились с просьбой к ООО «АСПО» организовать вывоз твердых бытовых отходов в период проведения месячника на мусорный полигон. Также руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в период месячника, провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Организациям, желающим участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по телефонам: 8(8112) 29-15-00, 8(8112) 29-15-12.