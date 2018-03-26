Общество

Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания

Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общая сумма выявленных Счетной палатой Псковской области нарушений в 2017 году составила 770 млн 450 тысяч рублей, сообщила председатель Счетной палаты Марина Хохлова.

Основные нарушения, по ее словам, допущены при формировании исполнения бюджетов, ведении бухгалтерского учета и осуществлении госзакупок.

По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям объектов контроля и главным распорядителям направлено 47 представлений. В 2017 году направлено в правоохранительные органы 17 материалов, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 3 лица, им выписаны штрафы на сумму 55 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.

По поручению областного Собрания и иным обращениям проведено 57 экспертиз проектов документов.

Лев Шлосберг («Яблоко»), ознакомившись с отчетом, высказал глубокое уважение к качеству документа и качеству работы сотрудников Счетной палаты. Вопрос парламентария касался счетным органам в муниципалитетах. То, что происходит в некоторых местных бюджетах, по мнению Льва Шлосберга, является «диким ужасом». Председатель Счетной палаты региона Марина Хохлова сообщила, что этот вопрос поднимается и на федеральном уровне, но пока единого мнения нет. «Мое мнение - необходимо усиливать муниципальные контрольно-счетные органы, чтобы в каждом муниципалитете было как минимум 2 сотрудника», - сказала она.