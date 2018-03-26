Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Общая сумма выявленных Счетной палатой Псковской области нарушений в 2017 году составила 770 млн 450 тысяч рублей, сообщила председатель Счетной палаты Марина Хохлова.
Основные нарушения, по ее словам, допущены при формировании исполнения бюджетов, ведении бухгалтерского учета и осуществлении госзакупок.
По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям объектов контроля и главным распорядителям направлено 47 представлений. В 2017 году направлено в правоохранительные органы 17 материалов, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 3 лица, им выписаны штрафы на сумму 55 тысяч рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц.
По поручению областного Собрания и иным обращениям проведено 57 экспертиз проектов документов.
Лев Шлосберг («Яблоко»), ознакомившись с отчетом, высказал глубокое уважение к качеству документа и качеству работы сотрудников Счетной палаты. Вопрос парламентария касался счетным органам в муниципалитетах. То, что происходит в некоторых местных бюджетах, по мнению Льва Шлосберга, является «диким ужасом». Председатель Счетной палаты региона Марина Хохлова сообщила, что этот вопрос поднимается и на федеральном уровне, но пока единого мнения нет. «Мое мнение - необходимо усиливать муниципальные контрольно-счетные органы, чтобы в каждом муниципалитете было как минимум 2 сотрудника», - сказала она.