Общество

Закон о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства принят в Псковской области

Проект закона Псковской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан в целях реализации статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области в подведомственных им организациях.

Накануне в ходе заседания комитета по труду и социальной политике руководитель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников пояснил, что в законопроекте даны понятия о ведомственном контроле, определены виды мероприятий, которые будут осуществляться учредителями посредством проведения плановых и внеплановых проектов. При принятии документа в этом году планы проверок на 2018 год должны быть утверждены до 1 мая. Проверяться будут трудовые договоры, время работы и отдыха, нормирование труда и все, что касается трудовых отношений.