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Общество

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних в большинстве случаев отказывают в направлении подростков в спецучреждения

29.03.2018 14:08|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области остается проблемным вопрос использования профилактических возможностей Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В истекшем году сотрудники, обслуживающие лишь 8 муниципальных образований области, направляли подростков в Центр. Всего в 2017 году в ЦВСНП УМВД помещены 42 несовершеннолетних.

Об этом сегодня, 29 марта, на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва сообщил начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, остается значительной практика отказа муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в поддержке ходатайств территориальных ОМВД России на районном уровне о направлении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в ЦВСНП и специальные училища закрытого типа.

В 2017 году в муниципальные КДН и ЗП области было направлено 37 ходатайств о рассмотрении вопроса выхода в суд для направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, и только 9 из них были удовлетворены.

Депутат из фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова поинтересовалась, с чем связана такая тенденция: «Нужно ли комиссии более детально к этому подходить или необходимо усилить работу по профилактической работе с несовершеннолетними?».

Юрий Инстранкин указал, что основными причинами отказа муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в поддержании ходатайств территориальных ОМВД о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП либо специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа является совершение общественно опасных деяний впервые и непродолжительность проводимой с подростками профилактической работы.

«В каждом конкретном случае надо разбираться предметно. Для этого комиссии и созданы из компетентных людей», - ответил Юрий Инстранкин. В то же время он обратил внимание, что в Псковской области работает лишь 52 инспектора по делам несовершеннолетним. «Они сами еще, как правило, очень молодые люди, и еще набираются опыта», - добавил он.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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