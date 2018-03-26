Общество

Лес для заготовки древесины в Псковской области будут предоставлять через торги

В Псковской области для заготовки древесины земельные участки лесного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться по результатам проведения открытого конкурса - через торги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения в региональный закон «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Псковской области» приняты в двух чтениях на сессии Псковского областного Собрания 29 марта.

Накануне на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию председатель госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, представивший проект закона, пояснил, что изменениями, внесенными в Лесной кодекс Российской Федерации на федеральном уровне, уточнены переданные полномочия субъектов РФ в области лесных отношений, в части организации и проведения торгов. Теперь нужно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.