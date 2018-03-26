Общество

Антон Минаков поинтересовался причинами «колоссального» роста преступности в ряде районов области

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков высказал мнение о «катастрофическом» положении Псковской области по уровню преступности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе сессии регионального парламента 29 марта парламентарий попросил прокомментировать у начальника УМВД России по Псковской области Юрия Инстранкина ряд позиций из отчета о деятельности органов внутренних дел за 2017 год.

«Рост тяжких и особо тяжких преступлений наблюдается в ряде районов области. Количество убийств выросло на треть. Что привело к такому колоссальному росту преступности?» - спросил он у руководителя УМВД.

Юрий Инстранкин призвал реально рассматривать представленные в отчете проценты. Если в прошлом году в районе произошло 1 преступление, а в следующем - 2, то рост уже составляет 50%», - пояснил он. Генерал-майор добавил, что увеличение преступности в регионе не остается без внимания, установлены соответствующие формы контроля со стороны управления за районными подразделениями. В то же время эффективность раскрываемости преступлений в регионе не хуже, и даже лучше, чем в других субъектах РФ.