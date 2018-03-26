Общество

Почти 1800 соглашений с работодателями на оформление электронных листов нетрудоспособности заключено в Псковской области

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ провело очередной семинар для страхователей по теме: «Электронный листок нетрудоспособности». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, участниками семинара стали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и информационных технологий работодателей-страхователей, заинтересованных в оформлении электронных больничных.

Специалисты отделения Фонда напомнили, что с июля 2017 года листки нетрудоспособности в форме электронного документа используются наряду с листками, оформленными на бланках (на бумажном носителе), и являются их удобной альтернативой. Нововведения позволяют снизить бумажный документооборот и сделать обмен информацией более быстрым и прозрачным. Автоматический перенос данных из ЭЛН в электронный реестр исключает возможность ошибок и, как следствие, задержек выплаты пособий работнику. К тому же, работодателю не придется сталкиваться с сомнительными больничными, потому что электронный документ подделать невозможно. Основное преимущество виртуального больничного для работников - это экономия времени при оформлении, возможность отследить историю листка нетрудоспособности, включая информацию о расчете суммы пособия в личном кабинете застрахованного на сайте Фонда социального страхования Российской Федерации (cabinets.fss.ru).

Также участникам семинара были продемонстрированы информационные ролики, презентация о пошаговом алгоритме оформления электронного больничного, вручены информационные брошюры. В настоящее время региональным отделением фонда заключено 1783 соглашения на оформление электронных листов нетрудоспособности с работодателями-страхователями.

«Следует отметить, что формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, а также электронный обмен сведениями о страховых случаях, осуществляется посредством автоматизированной системы информационного взаимодействия, - рассказала заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Светлана Борщ. - Для формирования в ней электронного листка необходимо, чтобы и медицинская организация, и работодатель являлись ее участниками. Желания одного из них будет недостаточно для того, чтобы система полноценно заработала. Заключение соглашений медучреждениями с региональным отделением Фонда социального страхования об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности прошло в Псковской области активнее, чем это происходит сегодня у работодателей. В целях реализации электронного взаимодействия мы призываем страхователей заключать соглашения, чтобы их сотрудники могли реализовать свое право на получение электронного больничного листа».

Соглашение об информационном взаимодействии работодатель может заполнить прямо на сайте регионального отделения Фонда социального страхования (http://r60.fss.ru/251176/index.shtml). Затем доставить его по адресу: г. Псков, улица Кузнецкая, 7 или отправить по почте. За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (812) 70-02-15.