Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Мама, купи тушенку!
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
Весенние скидки на шубы
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Circle K приходит на смену Statoil
Renault: широкий спектр акций в марте
Бизнес молодых лонгрид
Информационные стенды таблички, вывески
На страже интересов округа №15
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Общество 26.03.2018 12:1323 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 29.03.2018 15:330 Ульяна Михайлова о подводных камнях МРОТ, порховском полигоне и пушкиногорском заборе 29.03.2018 15:141 Сбой в Telegram устранен, сервис заработал у большинства пользователей 29.03.2018 15:080 Депутаты областного Собрания дали согласие на создание автономного «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» 29.03.2018 15:050 Псковские депутаты поддержали инициативу о расширении категорий льготников по уплате взносов на капремонт 29.03.2018 15:030 Депутаты отклонили закон «эсеров» о расширении возможностей использования регионального маткапитала
Самое популярное 26.03.2018 18:0057 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 27.03.2018 14:4634 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи 26.03.2018 12:0042 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1323 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 27.03.2018 14:4716 В Псковской области вводится карантин по гриппу и ОРВИ
 
Общество

Почти 1800 соглашений с работодателями на оформление электронных листов нетрудоспособности заключено в Псковской области

29.03.2018 14:19|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение Фонда социального страхования РФ провело очередной семинар для страхователей по теме: «Электронный листок нетрудоспособности». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, участниками семинара стали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и информационных технологий работодателей-страхователей, заинтересованных в оформлении электронных больничных.

Специалисты отделения Фонда напомнили, что с июля 2017 года листки нетрудоспособности в форме электронного документа используются наряду с листками, оформленными на бланках (на бумажном носителе), и являются их удобной альтернативой. Нововведения позволяют снизить бумажный документооборот и сделать обмен информацией более быстрым и прозрачным. Автоматический перенос данных из ЭЛН в электронный реестр исключает возможность ошибок и, как следствие, задержек выплаты пособий работнику. К тому же, работодателю не придется сталкиваться с сомнительными больничными, потому что электронный документ подделать невозможно. Основное преимущество виртуального больничного для работников - это экономия времени при оформлении, возможность отследить историю листка нетрудоспособности, включая информацию о расчете суммы пособия в личном кабинете застрахованного на сайте Фонда социального страхования Российской Федерации (cabinets.fss.ru).

Также участникам семинара были продемонстрированы информационные ролики, презентация о пошаговом алгоритме оформления электронного больничного, вручены информационные брошюры. В настоящее время региональным отделением фонда заключено 1783 соглашения на оформление электронных листов нетрудоспособности с работодателями-страхователями.

«Следует отметить, что формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, а также электронный обмен сведениями о страховых случаях, осуществляется посредством автоматизированной системы информационного взаимодействия, - рассказала заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Светлана Борщ. - Для формирования в ней электронного листка необходимо, чтобы и медицинская организация, и работодатель являлись ее участниками. Желания одного из них будет недостаточно для того, чтобы система полноценно заработала. Заключение соглашений медучреждениями с региональным отделением Фонда социального страхования об информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности прошло в Псковской области активнее, чем это происходит сегодня у работодателей. В целях реализации электронного взаимодействия мы призываем страхователей заключать соглашения, чтобы их сотрудники могли реализовать свое право на получение электронного больничного листа».

Соглашение об информационном взаимодействии работодатель может заполнить прямо на сайте регионального отделения Фонда социального страхования (http://r60.fss.ru/251176/index.shtml). Затем доставить его по адресу: г. Псков, улица Кузнецкая, 7 или отправить по почте. За консультацией можно обратиться по телефону: 8 (812) 70-02-15.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 795 человек
Лента новостей
Последние новости
29.03.2018, 15:440 Комитет по ЖКХ одобрил перезаключение трудового договора с директором ПТС Александром Коростелевым 29.03.2018, 15:370 Псковские депутаты просят федерацию поддержать производителей молока 29.03.2018, 15:331 Ульяна Михайлова о подводных камнях МРОТ, порховском полигоне и пушкиногорском заборе 29.03.2018, 15:250 В Тюменской области наказали чиновников за банкет в день траура
29.03.2018, 15:191 Депутат Алексей Блинов вошел во фракцию «Единой России» в Псковском областном Собрании 29.03.2018, 15:141 Сбой в Telegram устранен, сервис заработал у большинства пользователей 29.03.2018, 15:080 Депутаты областного Собрания дали согласие на создание автономного «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры» 29.03.2018, 15:070 Юлия Пожидаева: Протекающие кровли домов №41 и 47 на Народной угрожают безопасности жильцов
29.03.2018, 15:050 Псковские депутаты поддержали инициативу о расширении категорий льготников по уплате взносов на капремонт 29.03.2018, 15:030 Депутаты отклонили закон «эсеров» о расширении возможностей использования регионального маткапитала 29.03.2018, 15:010 Обратить внимание на Порховскую крепость в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского предложил Геннадий Григорьев 29.03.2018, 14:515 Люди - мусор?
29.03.2018, 14:490 В Пскове прошла конференция, посвященная 130-летию Макаренко 29.03.2018, 14:421 Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию 29.03.2018, 14:350 «Сообразим на троих». ВИДЕО 29.03.2018, 14:3211 Федеральные инвестиции помогут Псковской области выполнить задачу по повышению средней продолжительности жизни до 80 лет - Михаил Ведерников
29.03.2018, 14:273 Антон Минаков поинтересовался причинами «колоссального» роста преступности в ряде районов области 29.03.2018, 14:250 Курсантам Псковского филиала Академии ФСИН России наглядно продемонстрировали возможности современной криминалистики 29.03.2018, 14:190 Почти 1800 соглашений с работодателями на оформление электронных листов нетрудоспособности заключено в Псковской области 29.03.2018, 14:158 Эстонская волость Канепи хочет вставить в свой герб изображение листа конопли
29.03.2018, 14:080 1 апреля Псковский музей приглашает на программу «Умозрение в красках» 29.03.2018, 14:081 Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних в большинстве случаев отказывают в направлении подростков в спецучреждения 29.03.2018, 14:061 Лес для заготовки древесины в Псковской области будут предоставлять через торги 29.03.2018, 14:042 Юрий Инстранкин: Значительная часть личного состава регионального УМВД будет задействована в ЧМ-2018, но безопасность региона не пострадает
29.03.2018, 14:020 Закон о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства принят в Псковской области 29.03.2018, 14:010 Отчет Счетной палаты Псковской области утвердили депутаты Псковского областного Собрания 29.03.2018, 14:004 28 апреля жителей Пскова приглашают на общегородской субботник 29.03.2018, 13:596 Юрий Инстранкин: Каждое третье ДТП в Псковской области произошло из-за неудовлетворительного качества дорог
29.03.2018, 13:530 Ассоциация юристов проводит областной день бесплатной юридической помощи 29.03.2018, 13:502 В прошлом году в Псковской области 254 несовершеннолетних убегали из дома 29.03.2018, 13:462 На месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» разобьют сквер с монументом погибшим 29.03.2018, 13:422 Каждое второе преступление в Псковской области совершается в состоянии алкогольного опьянения
29.03.2018, 13:415 Ветераны поддержали предложение дополнить Аллею Героев в Пскове 29.03.2018, 13:350 Пожароопасный сезон установлен в Псковской области 29.03.2018, 13:311 В Псковской области в 2017 году был сохранен контроль над криминогенной ситуацией - Юрий Инстранкин 29.03.2018, 13:302 Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности до 12 лет за злоупотребления при госзакупках
29.03.2018, 13:290 В Пскове задержана мошенница, которая обманывала пользователей «Инстаграма» 29.03.2018, 13:251 На год может отправиться за решетку 29-летняя опочанка за неуплату алиментов на содержание дочери 29.03.2018, 13:220 Псковским депутатам рассказали, каких преступлений в регионе становится меньше 29.03.2018, 13:200 Центр логопедии и дефектологии ПсковГУ провел научно-методический семинар «Инклюзивные практики в дошкольном образовании»
29.03.2018, 13:201 Больше половины жителей Псковской области чувствуют себя в безопасности - Юрий Инстранкин 29.03.2018, 13:120 На 2,5 года лишили прав красногородца, задержанного за рулем в нетрезвом виде 29.03.2018, 13:081 Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Псковскую область собаку из-за «просроченных» прививок 29.03.2018, 13:050 В Пскове пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика»
29.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 29.03.2018, 12:532 Псковские активисты ОНФ добиваются принятия мер по ликвидации свалки мусора у деревни Рыдалье 29.03.2018, 12:522 Вопрос о создании в Псковской области музейной системы поднял Лев Шлосберг 29.03.2018, 12:461 Житель Ленобласти осужден на 7 лет колонии за разбой в отношении палкинской старушки
29.03.2018, 12:443 В преддверии пожароопасного периода Росреестр предупреждает землевладельцев Псковской области о недопустимости неконтролируемого пала сухой растительности 29.03.2018, 12:432 Псковский-музей заповедник не закроется на реставрацию полностью, но будет работать в «сжатых» условиях 29.03.2018, 12:400 Часть Запсковья перекроют 13 апреля на время проведения Всероссийских соревнований «Венок славы Александра Невского» 29.03.2018, 12:3711 Госдума не поддержала предложение признать деятельность Горбачева и Ельцина антинародной
29.03.2018, 12:302 У Telegram отключилось питание серверов 29.03.2018, 12:281 Число членов профсоюзов СЗФО, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области, выросло в два раза 29.03.2018, 12:274 До 5 лет лишения свободы грозит опочанину за пощечину полицейскому 29.03.2018, 12:263 Псковские музеи перевыполнили указ президента по увеличению посещаемости - Жанна Малышева
29.03.2018, 12:204 Псковский врач: Не надо стесняться пользоваться маской 29.03.2018, 12:1920 Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская 29.03.2018, 12:172 Почему Псковский музей-заповедник пока не может получить статус федерального, рассказала Жанна Малышева 29.03.2018, 12:140 240 часов обязательных работ назначили пустошанке за продажу разбавленного спирта
29.03.2018, 12:080 Сведения от политических партий о поступлении и расходовании средств представляются в Избирательную комиссию Псковской области по новой форме 29.03.2018, 12:043 Галина Неваленная: Катастрофической заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пскове нет 29.03.2018, 12:030 В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения 29.03.2018, 12:026 В псковских музеях перевыполнены «дорожные карты» по росту зарплат
29.03.2018, 11:593 Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ 29.03.2018, 11:491 Telegram обрушился в России и во всем мире 29.03.2018, 11:426 С 29 марта в Псковской области запрещен выход и выезд на лед 29.03.2018, 11:401 Красногородская прокуратура заставила местное предприятие ЖКХ доплатить сотруднику за дополнительную работу
29.03.2018, 11:399 Виктор Дуля заявил о позиции псковских коммунистов по прошедшим выборам и назвал их «самыми грязными в истории России» 29.03.2018, 11:3719 Система подвоза школьников в Псковской области полна нарушений, ее нужно менять - Лев Шлосберг 29.03.2018, 11:361 Огонь, SKA-RoCk и медные трубы: продолжаем знакомство с участниками «Треугольного дня» в клубе TIR 29.03.2018, 11:330 Выставка «КуклоМания» открывается в псковской галерее «Цех»
29.03.2018, 11:2710 В Пскове скорая ежедневно ездит к пациентке с инсультом, чьи родственники отказались от ее госпитализации 29.03.2018, 11:210 В «Модный приговор» привела беда - великолучанка об участии в популярной программе 29.03.2018, 11:200 По иску красногородской прокуратуры суд отстоял жилищные права сироты 29.03.2018, 11:196 Количество вызовов скорой помощи в Пскове в сутки в период эпидподъема заболеваемости достигает 265
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru