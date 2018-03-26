Общество

Назван самый популярный фильм по видеоигре в России

К премьере фантастического блокбастера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться!» проект Кино Mail. Ru, пользователи которого выставили фильмам и сериалам более 17 млн оценок, выяснил, какие фильмы по видеоиграм наиболее популярны и любимы в России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, самым рейтинговым фильмом оказался блокбастер Дункана Джонса «Варкрафт» (2016). Фильм по игровой вселенной компании Blizzard провалился в американском прокате, зато на отечественных экранах собрал более 1,3 млрд рублей и получил от пользователей Кино Mail.ru оценку 7,7 из 10.

Следом за «Варкрафтом» - первый фильм хоррор-эпопеи Пола Андерсона «Обитель зла» (2002), который также был оценен в 7,7 балла, но уступил по количеству оценок. В начале века эта картина с Миллой Йовович заложила новые стандарты жанра игровых экранизаций. Вторая часть франшизы - «Обитель зла: Апокалипсис» (2004) - повторила успех оригинала и замкнула ТОП-5 самых рейтинговых фильмов по играм. Все остальные продолжения киносериала получили более низкие оценки.

«Бронзу» разделили две экранизации игровых сериалов, появившихся в 90-е на PC и консолях. Первый из них - провалившийся в мировом прокате фэнтези-экшн «Принц Персии: Пески времени» (2010). Тем не менее, в России эта картина от студии Джерри Брукхаймера по нынешнему курсу собрала более 1,2 млрд рублей и получила высокий балл от пользователей - 7,5. Второй фильм - культовая «Смертельная битва» (1995) все того же Пола Андерсона cо знаменитым криком «Mortal Kombat!» в титульном саундтреке и Кристофером Ламбертом в роли бога грома Райдена.

Если говорить о ТОП-5 самых популярных фильмов по видеоиграм (по количеству оценок), то «Варкрафт», «Обитель зла» и «Принц Персии» оккупировали нижнюю часть рейтинга. Лидируют же первая часть «Лары Крофт» - «Расхитительница гробниц» (2001) - c Анджелиной Джоли и «Жажда скорости» c Аароном Полом в роли уличного гонщика. Интересно, что 90% всех оценок экранизации Need for Speed - региональные, в Москве этот фильм оказался не популярен среди пользователей.