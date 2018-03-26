Общество

Депутаты отклонили закон «эсеров» о расширении возможностей использования регионального маткапитала

Законодательную инициативу депутатов Псковского областного Собрания Натальи Тудаковой и Владимира Панченко («Справедливая Россия») о расширении возможностей использования регионального материнского капитала отклонили на сессии регионального парламента 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. За принятие законопроекта из 43 присутствующих проголосовали 11 парламентариев, против - 8.

«Эсеры» в своем законопроекте предложили разрешить оплачивать за счет средств маткапитала санаторно-курортное лечение ребенка сверх объемов, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению, а также по заявлению семьи выплачивать единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей. При этом авторы законопроекта уточнили перечень санаторно-курортных организаций, в которых смогут проходить лечение дети не чаще 1 раза в год. «Это отдых не в Турции и не на Мальдивах», - подчеркнула Наталья Тудакова.

Администрация области дала отрицательное заключение на законопроект. Как пояснила главный финансист региона Татьяна Баринова, это связано с единовременным выделением большого количества средств из бюджета региона. Речь идет о порядка 150 млн рублей в год.