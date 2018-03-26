Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу о расширении категорий льготников по уплате взносов на капремонт

Депутаты областного Собрания поддержали проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации». Законопроект разработан межфракционной группой депутатов Государственной Думы и принят в первом чтении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документом предлагается исправить юридическую коллизию, сложившуюся в законодательстве. Пенсионеры, достигшие возраста 70 или 80 лет, имеют право на льготу по уплате взносов на капремонт, но на практике довольно часто случаются ситуации, когда такие граждане проживают совместно с инвалидами I или II группы, и в этом случае предусмотренная законом компенсация расходов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется.

Поддержанный депутатами проект закона предлагает дополнить часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ положениями, в соответствии с которыми субъекты РФ будут вправе распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы.