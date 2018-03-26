Общество

Депутаты областного Собрания дали согласие на создание автономного «Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры»

Депутаты областного Собрания дали своё согласие на создание государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Новая организация возникнет путём изменения типа существующего бюджетного учреждения с аналогичным названием. «Переформатирование» даст госучреждению возможность осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами.

Наличие собственных средств позволит организации, занимающейся охраной памятников, значительно сократить сроки реагирования на аварийные ситуации с объектами культурного наследия, улучшить материально-техническую базу учреждения, расширить штат сотрудников.

Ожидается, что в перспективе автономное госучреждение «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» сможет аккумулировать лучших специалистов отрасли, подготовить перспективные кадры и возродить авторитет псковской региональной реставрационной школы.