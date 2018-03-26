Общество

Сбой в Telegram устранен, сервис заработал у большинства пользователей

Сервис Telegram восстановил работу для большинства своих пользователей, сообщила администрация мессенджера в Twitter.

Тех пользователей, которые продолжают испытывать проблемы (особенно в Германии, Иране или странах СНГ), Telegram призывает немного подождать, пишет «Интерфакс».

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением электропитания серверов в дата-центре.

Со своей стороны Роскомнадзор поспешил заявить о своей непричастности к сбою в работе мессенджера.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте - мы тут ни при чем», - заявило российское ведомство в своем микроблоге в Twitter.